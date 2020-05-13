Иркутск, , 06:35 — REGNUM В Иркутской области продолжает ширится круг выявленных носителей коронавируса. По данным оперативного штаба региона, на утро, 13 мая общее количество подтверждённых положительных тестов на SARS-CoV-2 составляет 380.

Только за последние сутки выявили 26 новых носителей вируса. Большинство (274) находится сейчас в инфекционных отделениях стационаров, 100 человек выздоровели, шестеро погибли.

Как уже сообщало ИА REGNUM, накануне, 12 марта, сообщалось о 20 вновь выявленных носителях коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: В Приангарье выявили 20 новых носителей коронавируса