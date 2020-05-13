Якутск, , 05:50 — REGNUM В пригороде Якутска из-за ледохода 11 охотников ночью оказались в водном плену рядом с селом Тулагино-Кильдямцы, им пришлось забраться на крышу автомобиля в ожидании помощи.

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Глава Тулагино-Кильдямской администрации Егор Попов рассказал, что поступил звонок от охотников, которые застряли на острове за фарватером напротив села.

«Мы вызвали спасателей, долго искали охотников, когда нашли, то увидели, что они были в состоянии алкогольного опьянения. Машина до капота в воде, они стоят на крыше. Четырёх вывезли сразу на моторке. Остальные начали качать права, пьяные, пришлось даже вызвать Росгвардию по телефону», — пояснил ИA SakhaNews Егор Попов, также участвующий в спасательной операции.

Рискуя, спасатели добрались до охотников и всех в конце концов переправили на берег. Вся операция по спасению заняла три часа.

Как сообщало ИА REGNUM, специалисты предупредили охотников об опасности в период ледохода и паводка и призвали выехать с затопляемых территорий Якутии.