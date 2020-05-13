Токио, , 05:41 — REGNUM В центральной части Японии 13 мая произошло землетрясение магнитудой 4,6. Об этом сообщает национальное метеорологическое управление страны.

По его данным, эпицентр подземных толчков находился на острове Хонсю, в префектуре Гифу. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

В префектуре Гифу проживает более двух миллионов человек. Информации о пострадавших или разрушениях в результате подземных толчков не поступало. Об угрозе цунами не объявлялось.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 мая землетрясение магнитудой 4,3 произошло в самой северной префектуре второго по величине, самого северного острова Японии Хоккайдо.

Читайте ранее в этом сюжете: Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Японии