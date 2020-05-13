Якутск, , 05:06 — REGNUM В Якутии прокуратура Олёкминского района направила в суд уголовное дело в отношении бывшего директора школы, которая обвиняется в мошенничестве в крупном размере, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

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Будучи директором, обвиняемая изготовила подложные документы о выполнении фиктивным сотрудником обязанностей истопника и кладовщика, которые он не выполнял.

За выполненные якобы работы, зарплату она начисляла себе. В общей сложности ущерб от её мошеннических действий составил более 1 млн 533 тыс. рублей.

«В ходе следствия причинённый бюджету Олёкминского района ущерб возмещён в полном объёме. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд», — добавили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии осуждена бывший бухгалтер отдела бухгалтерского учёта и отчетности отдела МВД РФ по Ленскому району. Женщину признали виновной в хищении трёх млн рублей, подделке документов, мошенничестве в особо крупном размере.