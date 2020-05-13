Якутск, , 04:54 — REGNUM В Якутии осуждена бывший бухгалтер отдела бухгалтерского учёта и отчетности отдела МВД РФ по Ленскому району. Женщину признали виновной в хищении чужого имущества в крупном размере, подделке документов, мошенничестве в особо крупном размере, неисполнении судебного акта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ республики.

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В ходе следствия и в суде было установлено, что с января 2016 по июль 2018 года бухгалтер совершала хищение и присвоение денег, выделенных из федерального бюджета на нужды районного отдела полиции. Женщина, чтобы скрыть воровство, вносила в официальные документы приписки и заведомо ложные сведения.

Также с июня 2016 по октябрь 2018 года бухгалтер вносила недостоверные сведения в отчётную бухгалтерскую документацию, указывая вместо лицевого счета УФССП номера своих счетов.

«Общая сумма ущерба, причиненного бюджету отдела МВД России по Ленскому району действиями экс-бухгалтера — около 3 млн рублей», — сказали в ведомстве.

В ходе расследования в качестве обеспечительных мер исполнения гражданского иска на часть квартиры, принадлежащей обвиняемой, наложен арест.

Подсудимая признала вину в совершенных преступлениях, в связи с чем рассмотрение уголовного дела в суде проходило в особом порядке.

Обвиняемую суд признал виновной и приговорил к четырём годам лишения свободы условно с испытательным сроком — четыре года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии менеджер банка похитила более 380 тыс. рублей, на которые купила автомобиль.