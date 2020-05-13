Курган, , 04:45 — REGNUM В Кургане перед судом предстанет председатель потребительского кооператива по газификации «Тёплый дом» за хищение у граждан более трёх миллионов рублей. Она обвиняется в 62 преступных эпизодах, сообщает прокуратура Зауралья.

Следствием установлено, что обвиняемая в период с июня 2013 по август 2015 обманным путём заключила 62 договора с участниками садовых товариществ «Полянка-2», «Оазис» и «Виктория» на строительство наружного газопровода к жилым домам. При этом она заведомо не намеревалась исполнять условия заключённых договоров. Таким образом, по версии следствия, гражданка похитила у садоводов более трёх миллионов рублей.

Она обвиняется по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения с причинением значительного ущерба») и в ходе следствия признала вину. В настоящее время материалы уголовного дела направлены в Курганский городской суд.