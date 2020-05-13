Джакарта, , 03:50 — REGNUM Полиция Индонезии опознала тела семи погибших при пожаре на танкере в порту Индонезии, сообщает агентство Синьхуа.

Сообщается, что тела погибших были обнаружены внутри судна. По предварительным данным, они не смогли выбраться из горящего танкера.

«Мы отправим тела родственникам сегодня», — заявил представитель полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая произошел пожар на нефтяном танкере в порту Белаван в Индонезии. В результате происшествия пострадали 22 человека, их госпитализировали. Причина пожара пока не известна.

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