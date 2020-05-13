Якутск, , 03:44 — REGNUM Силовики задержали в Якутии шамана Александра Габышева и двух его сторонников.

Читайте также: В Якутии не стали возбуждать дело против шамана Габышева и вернули ему меч

После того, как якутского шамана Габышева силовики поместили в психиатрическую больницу, были также задержаны блогер Сергей Тихий и его подруга, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на координатора «Правозащиты Открытки» Алексея Прянишникова.

«Их задержали за нарушение самоизоляции. И не исключаю, что могут оформить за неповиновение», — считает правозащитник.

По словам Прянишникова, дом Габышева штурмовали ОМОНовцы, человек 20.

«В наручниках, без обуви, в согнутом состоянии вывели и увезли в психиатрическую больницу. Никаких документов не предоставили, причём там находился адвокат, но силовики на него никак не реагировали», — рассказал координатор.

Ранее Габышев заявлял, что к нему приходят разные люди — пытались взять тест на коронавирус, настойчиво отправляли в обсерватор. Шаман отказывался от всего.

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Габышев, самопровозглашённый «воин-шаман», был задержан в сентябре 2019 года по пути в Москву, где он собирался «изгнать Путина» из Кремля. В отношении него было возбуждено уголовное дело о призывах к экстремизму.