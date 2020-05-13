Москва, , 02:56 — REGNUM Пожар на верхнем этаже 22-этажного жилого дома на юге Москвы потушен, 13 мая сообщает пресс-служба управления МЧС по российской столице.

Пожар произошел в доме по адресу: улица Ялтинская, 1. В ходе тушения спасено семь человек, включая одного ребенка.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая в Пензе в ходе ликвидации горения в пятиэтажном доме эвакуировали жителей, в числе которых были две девочки.

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