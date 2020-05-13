Хониара, , 02:50 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали 13 мая землетрясение магнитудой 6,6 в юго-западной части Тихого океана, у Соломоновых Островов. Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр землетрясения находился на расстоянии 782 км восточнее города Хониара, столицы Соломоновых Островов, с население около 64,6 тысяч человек. Очаг подземных толчков располагался на глубине 112 км.

О пострадавших, разрушениях и угрозе цунами не сообщалось.

Как сообщало ИА REGNUM, два землетрясения магнитудой 4,3 и 2,2 произошло в Индонезии.

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