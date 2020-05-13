Вашингтон, , 02:10 — REGNUM Крупная партия контрафактных медицинских респираторных масок N95 поступила в США с нарушением действующих в стране требований к продукции, передаёт 12 мая информационное агентство Associated Press (АР).

Точное число масок и объём поставки в долларах источники агентства не уточнили. Вместе с тем, отмечается, что маски могли быть изготовлены на одном из китайских предприятий и импортированы через компанию Shanghai Dasheng, которой ранее было предоставлено соответствующее разрешение американского правительства.

Источники пояснили, что полученные маски были упакованы в коробки синего и желтого цветов, на которых фигурировал штемпель, подтверждающий наличие у товара американского сертификата годности для использования медработниками. Маски были снабжены ушными петлями, а не, как положено, эластичными петлями, которые крепятся на затылке. Петли были прикреплены к ткани клеем, а не нитками.

Такую продукцию, предполагают получатели, производят китайские компании, которым отказано в поставках товара в Соединённые Штаты.

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