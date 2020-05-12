Москва, , 23:42 — REGNUM Рост числа природных пожаров на территории России прогнозирует в ближайшее время Всероссийский НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС РФ. Об этом сказано в опубликованном 12 мая на сайте института докладе начальника ВНИИ Сергея Диденко.

Вероятность возрастания количества очагов и площадей природных пожаров прогнозируется на территории Сибири, Приволжья, Дальнего Востока и на юге России. На территории Якутии возрастание очагов природных пожаров может начаться с открытием весеннего охотничьего сезона.

Возрастание вероятности возникновения природных пожаров связана с ростом рекреационной нагрузки на природные территории и со сложившимися метеоусловиями.

В последнюю неделю, по данным МЧС РФ, возросло количество термоточек в Якутии, Приморском крае и Амурской области. На территории Урала, Сибири и Дальнего Востока наблюдается 56 природных пожаров, общая площадь горения составляет около 28 га.

Ранее ИА REGNUM сообщало о выявлении на территории Алтайского края за три дня более тысячи правонарушений, связанных с использованием открытого огня.

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