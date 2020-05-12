Москва, , 23:22 — REGNUM Три человека пострадали в результате ДТП с участием четырёх автомобилей на внешней стороне Московской Кольцевой автодороги (МКАД). Об этом 12 мая сообщает пресс-служба УГИБДД по городу.

Авария произошла на 41-м километре с внешней стороны МКАД в 21:25 мск. Столкнулись четыре автомобиля.

По предварительным данным, в результате ДТП пострадали три человека. На месте происшествия в настоящее время работают сотрудники экстренных служб и медики.

Обстоятельства и тпричины ДТП устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели женщины в результате столкновения легкового автомобиля с рейсовым автобусом в Новой Москве.

Читайте ранее в этом сюжете: Погибла женщина, госпитализированная после ДТП в Новой Москве