Москва, , 23:03 — REGNUM Женщина, пострадавшая в результате ДТП в новой Москве, скончалась после госпитализации. Об этом 12 мая сообщает пресс-служба УГИБДД по городу.

Авария с участием легкового автомобиля и рейсового автобуса произошла вечером на улице Дорожной в деревне Яковлевское в поселении Новофёдоровское. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля столкнулся с рейсовым автобусом, в котором ехали три пассажира.

В результате ДТП пострадала женщина, пассажирка легкового автомобиля. Подразделения пожарно-спасательной службы, прибывшие на место происшествия, оказали женщине помощь, после чего передали её в руки медиков. Она была госпитализирована с тяжёлыми травмами. От полученных травм женщина скончалась.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП с рейсовым автобусом в Новой Москве.

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