Липецк, , 22:50 — REGNUM Уголовное дело возбуждено после ДТП, в результате которого пострадал пожилой мужчина в Липецке. Об этом 12 мая сообщает пресс-служба ГУ МВД по Липецкой области.

ДТП произошло рано утром 7 мая на улице Баумана. Мужчина 64 лет был сбит автомобилем в момент, когда он на велосипеде ехал на работу. Водитель, сбивший мужчину, погрузил пострадавшего в автомобиль и выкинул в овраг за городом.

Пострадавший успел позвонить родственникам и сообщить приблизительно своё местоположение. Его нашли уже поздно вечером, он был немедленно госпитализирован с тяжёлыми травмами.

В настоящее время полиция разыскивает виновника ДТП. Предполагается, что водитель ехал на «Газели». Всех свидетелей ДТП просят связаться с отделением полиции.

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