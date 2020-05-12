Шри-Джаяварденепура-Котте, , 22:12 — REGNUM Зоолог и сотрудник зоопарка из Ростова-на-Дону Александр Игнатенко задержан за незаконный сбор насекомых на Шри-Ланке. Об этом 12 мая сообщил сам зоолог в своём Facebook.

По словам мужчины, он был задержан на территории национального парка, при проверке у него было найдено несколько жуков, которых зоолог, по его словам, подобрал уже мёртвыми на трассе. Кроме того, работники национального парка забрали у группы граждан РФ, в числе которых был зоолог, телефоны. фотоаппараты и документы, после чего заперли их, не дав возможности позвонить родным или адвокату.

При обыске в отеле у зоолога было найдены ещё несколько животных, которых он, по его словам, собирался сфотографировать при хорошем освещении и отпустить туда, где они были найдены. После обыска состоялся быстрый суд, который постановил отправить зоолога под арест.

Игнатенко грозит по законам Шри-Ланки штраф размером около трёх млн рублей, либо тюремное заключение сроком до 40 лет. В настоящее время в связи с угрозой коронавируса российский зоолог отпущен под залог. Как сообщил журналистам директор ростовского зоопарка Александр Жадобин, в настоящее время в в российское консульство в Шри-Ланке направлена просьба разобраться в создавшейся ситуации.

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