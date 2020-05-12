Москва, , 22:00 — REGNUM Женщина пострадала в результате ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля в Троицком округе Москвы. Об этом сообщили вечером 12 мая в пресс-службе столичного управления МЧС России.

По информации ведомства, авария произошла в деревне Яковлевское, в поселении Новофедоровское. В результате инцидента пострадала женщина, находившаяся в автомобиле, среди пассажиров автобуса пострадавших нет.

В столичном управлении ГИБДД подтвердили информацию о произошедшем, уточнив, что пострадала водитель автомобиля Citroen. Обстоятельства и виновник аварии в настоящее время устанавливаются.