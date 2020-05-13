Стокгольм, , 14:30 — REGNUM По состоянию на 12 мая число летальных случаев в результате заболевания коронавирусной инфекции в Швеции увеличилось на 57 человек. Такие данные озвучили представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику. Об этом 12 мая сообщила шведская газета AftonBladet.

В общей сложности от коронавирусной инфекции в Швеции умерло уже 3 313 человек. Их число увеличилось на 57 человек за последние 24 часа. Количество инфицированных составляет 27 272 человека. За сутки было выявлено 602 новых случаев заражения.

По состоянию на 12 мая 1 765 человек с тяжелой формой протекания заболевания получили или до сих пор получают экстренную медицинскую помощь в палатах интенсивной терапии.

«Мы видим более четкое снижение уровня пациентов в палатах интенсивной терапии» — заявила глава отдела микробиологии Агентства общественного здравоохранения Швеции Карин Тегмарк-Уизелл.