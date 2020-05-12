Москва, , 21:21 — REGNUM Один человек пострадал в результате столкновения рейсового автобуса с легковым автомобилем в Новой Москве. Об этом 12 мая сообщает УГИБДД по городу.

ДТП произошло на улице Дорожной в деревне Яковлевское. По предварительным данным, легковой автомобиль врезался в рейсовый автобус, в котором находились три пассажира.

В результате аварии пострадал пассажир легкового автомобиля. Пассажиры и водитель автобуса не пострадали.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и медики. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало об одном погибшем и троих пострадавших в результате ДТП в Приозерском районе Ленинградской области.

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