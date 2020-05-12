Энгельс, Саратовская область, , 20:40 — REGNUM За неэтичный комментарий в социальных сетях была снята с должности Лидия Бузовчук, исполняющая обязанности директора Центра молодежных инициатив в городе Энегельсе в Саратовской области. Об этом 12 мая сообщает пресс-служба администрации Энгельсского района.

Комментарий Бузовчук был обнаружен в ходе мониторинга социальных сетей в одном из сообществ в социальной сети «ВКонтакте». Чиновница опубликовала пост, посвящённый выплатам российским семьям с детьми, о которых рассказал в своём обращении президент России Владимир Путин.

Бузовчук выразила недовольство решением оказать государственную помощь семьям с детьми. Чиновница аргументировала своё отношение к такому решению тем, что «раньше денег за рождение детей не давали, никаких маткапиталов, и жили как-то, не скулили». Бузовчук заявила, что эти деньги было бы лучше отдать пенсионерам.

После проверки комментария чиновница была отстранена от занимаемой должности. Как сообщает пресс-служба, было установлено, что высказывание Бузовчук противоречит общепринятым нормам этики и морали.

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