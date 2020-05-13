Бостон, США, , 01:24 — REGNUM Полицейский в американском городе Бостона включил на своем телефоне запись брачного зова павлина, чтобы заманить обратно сбежавшую из зоопарка птицу, передает CNN.

К полицейским рано утром подошел человек, который сказал, что видел животное на свободе, и видимо, оно сбежало из зоопарка. Прибыв на место, офицеры увидели огромного и роскошного павлина. Им оказался Сбоубэк, один из четырех павлинов, которых держат в зоопарке. Павлины во Франклин-парке ходят свободно, и обычно с этим не возникает проблем. Но в настоящее время идет брачный сезон, и вполне возможно, что Сноубэк отважился отправиться на поиски любви, говорят в пресс-службе заведения.

Видимо, подозревая именно такой мотив, один из полицейских нашел на своем телефоне призыв к любви от самки павлина и заманил птицу на огороженный двор. Вскоре прибыла служба, которая смогла безопасно сопроводить Сноубэнка обратно в место проживания. С павлином всё хорошо.