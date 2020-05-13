Лондон, , 01:29 — REGNUM Сотрудница британской железнодорожной кассы умерла от COVID-19 после того, как ее оплевали, когда она работала на вокзале Виктория в центре Лондона. Об этом сообщает CNN.

47-летняя Белли Муджинга работала с коллегой, когда неизвестный человек из толпы напал на них, наплевал и накашлял. Злоумышленник заявил при этом, что у него — коронавирус нового типа, говорится в заявлении профсоюза, где состояла женщина — Ассоциации наемных работников транспорта. По уверению профсоюза, Муджинга и ее коллега после инцидента умоляли дать им работать внутри здания с защитным барьером между ними и публикой, но руководство сказало, что им нужны люди, работающие снаружи, и отправило их обратно в вестибюль до конца смены.

Обе женщины вернулись на улицу и закончили свою смену, добавил профсоюз, но у них не было никаких средств индивидуальной защиты. При этом у Муджинги были проблемы с дыханием, из-за которых она перенесла операцию и регулярно посещала больницу. Профсоюз утверждает, что работодатель знал о ее состоянии и даже после инцидента разрешил ей уйти на больничный только после звонка врача, через несколько дней после происшествия.

Через несколько дней после нападения у Муджинги и ее коллеги был выявлен коронавирус. Полторы недели спустя Муджинга была доставлена в больницу на машине скорой помощи и помещена на искусственную вентиляцию легких. Через 14 дней после того, как на нее напали на вокзале Виктория, она умерла. У нее остались муж, видевший ее последний раз в машине скорой, и одиннадцатилетняя дочь.