Санкт-Петербург, , 19:31 — REGNUM Городская больница Святого великомученика Георгия, после утреннего пожара в реанимации, который унес жизни пяти человек, вернулась к штатной работе. Об этом 12 мая во время прямого эфира на телеканале «Санкт-Петербург» заявил вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев, передает корреспондент ИА REGNUM.

Больница Св. Георгия Елена Молчанова © ИА REGNUM

Как отметил чиновник, медицинский персонал больницы действовал строго в соответствии с инструкцией по действию в чрезвычайно ситуации. Эргашев поблагодарил коллег за смелость, а сотрудников МЧС — за быстроту реагирования.

«В настоящий момент больница полностью приступила к приему больных с коронавирусной инфекцией. С 18:00 мск она работает в штатном режиме», — подчеркнул вице-губернатор.

По его словам, в настоящий момент рассматривается несколько причин пожара. Однако окончательные выводы должно сделать следствие. Кроме того, по поручению губернатора Александра Беглова, после ЧП в городе начаты проверки медицинского оборудования, состояния пожарных путей эвакуации тяжелых больных.

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«Делать скоропалительные выводы о состоянии аппаратов ИВЛ преждевременно, но комитет по здравоохранению, по моему поручению, эти аппараты использовать не будет до окончания проверки», — сказал Эргашев.

Он также отметил, что по поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко в Петербург выезжает группа специалистов «Уральского приборостроительного завода», чтобы проверить состояние всех аппаратов модели «Авента-М», которые были в последнее время поставлены в Санкт-Петербург с этого завода.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что 12 мая в городской больнице Святого великомученика Георгия произошел пожар. В отделении реанимации, где на тот момент находились 15 пациентов, загорелся новый аппарат искусственной вентиляции легких (АИВЛ) «Авента-М», поставленный в медучреждение из Екатеринбурга 1 мая.

В результате ЧП погибло четверо мужчин и женщина, находившихся в реанимации в связи с заболеванием коронавирусной инфекцией и подключенных к аппаратам ИВЛ.

Ранее, 9 мая в реанимационном отделении ГКБ №50 имени С. И. Спасокукоцкого в Москве произошел пожар, погиб один человек, еще трое пострадали. Предположительно, возгорание могло произойти из-за неисправного аппарата ИВЛ или состояния проводки.

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