Ростов-на-Дону, 12 мая 2020, 18:45 — REGNUM В Ростовской области объявлено экстренное предупреждение в связи с ухудшением погодных условий, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России.
Синоптики прогнозируют, что погода ухудшится в ночь на 13 мая. Грозовые ливни с градом будут идти на Дону до конца суток. Также ожидается шквалистое усиление ветра до 23 метров в секунду.
ИА REGNUM напоминает, что в непогоду спасатели просят жителей Ростовской области быть предельно внимательными и осторожными.