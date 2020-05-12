Ростов-на-Дону, , 18:45 — REGNUM В Ростовской области объявлено экстренное предупреждение в связи с ухудшением погодных условий, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России.

Синоптики прогнозируют, что погода ухудшится в ночь на 13 мая. Грозовые ливни с градом будут идти на Дону до конца суток. Также ожидается шквалистое усиление ветра до 23 метров в секунду.

ИА REGNUM напоминает, что в непогоду спасатели просят жителей Ростовской области быть предельно внимательными и осторожными.