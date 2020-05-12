Красногорск, , 18:22 — REGNUM Подмосковный суд вынес постановление о двухмесячном аресте Дмитрия Новикова, арендатора дома, в котором при пожаре погибли пациенты частного дома престарелых, сообщает 12 мая пресс-служба Следственного комитета.

Новикову предъявлено по ч. 3 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц». За подобное преступление предусмотрено наказание до 10 лет тюрьмы.

Новиков уже признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 11 мая в пансионате для престарелых «Второй дом» в Красногорске, произошел пожар. В результате в огне и позднее в больнице погибли 11 человек в возрасте от 66 до 90 лет.

Причиной возгорания предварительно признана неисправность электросетей в здании. При этом в нём не оказалось противопожарной сигнализации, путей эвакуации неспособных ходить людей и прямой связи с дежурным подразделением МЧС.

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