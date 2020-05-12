Ульяновск, , 17:03 — REGNUM В Ульяновской области ушло в суд дело по факту ДТП с участием автобуса, который перевозил команду юных футболистов. Обвинение в совершении аварии предъявлено водителю транспортного средства, сообщает региональное следственное управление СКР.

Авария произошла 29 февраля 2020 года. По данным следствия, водитель автобуса превысил скорость и проигнорировал погодные условия — снегопад и порывистый ветер, в результат транспортное средство опрокинулось в кювет.

«Пассажирам были причинены телесные повреждения, в том числе одному из малолетних — тяжкий вред», — говорится в сообщении.

Обвинение предъявлено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Дело направлено в суд.

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Как сообщало ИА REGNUM, автобус вёз детскую футбольную команду «Нефтяник» из Новоспасского района. По данным властей, в результате ранения получили десять человек, в том числе трое детей были госпитализированы, один из них — в тяжёлом состоянии. Одному из пострадавших врачи пришили кисть руки, а 1 марта для обследования и лечения отправили в Москву, но спасти кисть не удалось.

В регионе создали оперативный штаб для оказания помощи пострадавшим.

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