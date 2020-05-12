Иерусалим, , 19:02 — REGNUM Израильский военный скончался после того, как на него был сброшен большой камень, сообщают «Вести» (Израиль).

Старший сержант бригады «Голани», 21-летний Амит Бен-Игаль, участвовал в поиске подозреваемых в деревне на северо-западе Самарии. Всего в операции по аресту было задействовано три роты израильских военнослужащих. После завершения операции, когда израильские солдаты стали покидать деревню, с крыши последнего из домов был сброшен камень. От удара военнослужащий скончался, несмотря на то, что был в каске.

Министр обороны Израиля выразил соболезнования семье погибшего и пообещал найти террористов. Это уже не первый случай, когда израильские военнослужащие гибнут от сбрасываемых с крыш тяжелых камней.