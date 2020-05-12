Атланта, США, , 18:59 — REGNUM Житель США Джордж Монтгомери после переезда в новый дом в Джорджии насторожился из-за шума. Весной он понял причину: под крышей его дома жили пчелы, передает СNN.

Так как Монтгомери живет экономно, он не стал вызывать службы, которые удалили бы пчел, не желая вводить себя в лишние расходы (услуга стоит тысячу долларов). Вскоре выяснилось, что пчелы построили улей в балках пола между верхним и нижним этажами его дома. Они пробирались внутрь через открытый шов между деревянным сайдингом и кирпичным фундаментом. Однако хозяин не видел поводов для беспокойства, а для отпугивания пчел пользовался народными средствами.

Теплой весной 2020 года хозяин дома обнаружил, что пчел стало слишком много. Так как он уже не мог пройти по газону от роящихся вокруг насекомых, он решил, что пора обратиться к профессионалам. Компания, которая занимается избавлением домов от пчел, поставила его в лист ожидания. Ожидание длилось 2 месяца. Прибывший на место дезинсектор обнаружил под обшивкой дома порядка ста тысяч пчел — в то время как обычно их колония, объяснили в службе, составляет от 10 до 80 тысяч особей. Причем пчелы облюбовали этот дом давно, и их ранее уже удаляли. Вместе с насекомыми были обнаружены соты и почти 30 килограмм меда.