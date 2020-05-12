Брянск, , 16:04 — REGNUM Группу сбытчиков героина задержали полицейские совместно с коллегами из управления федеральной службы исполнения Брянской области. Два молодых человека организовали поставки наркотиков в одну из колоний, сообщили 12 мая в пресс-службе регионального УМВД.

Подозреваемых задержали во время очередной поставки крупной партии героина. У одного из них изъято 144 свёртка с наркотическим веществом общим весом более 200 граммов. Соучастником стал и отбывающий наказание в колонии осуждённый. Запрещённые вещества они поставляли с территории Московской области.

Мужчины заключены под стражу, им предъявлено обвинение.