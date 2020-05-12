Кимры, Тверская область, , 15:34 — REGNUM Федеральная служба безопасности опубликовала видео задержания жителя города Кимры в Тверской области, который планировал поджоги зданий органов власти, вооруженные нападения на сотрудников правоохранительных органов и государственные учреждения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудники ФСБ предотвратили террористический акт в городе Кимры Тверской области. У задержанного изъяли травматический пистолет, переделанный в боевой, три коктейля Молотова, холодное оружие. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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