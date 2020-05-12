Санкт-Петербург, , 15:53 — REGNUM Пациент больницы Святого Георгия в Петербурге высказал слова благодарности медикам, которые спасали пациентов во время пожара в отделении реанимации утром 12 мая. По словам мужчины, эвакуация людей была своевременной и организованной.

Напомним, эта больница полностью переориентирована на лечение больных с коронавирусной инфекцией.

Сергей Никифоров рассказал, что в его палате всех разбудил медбрат и попросил срочно выйти в коридор с документами и надеть маски. В коридоре уже стоял сильный дым. Всем пациентам раздали одеяла, халаты, питьевую воду и отправили на нижние этажи, где было безопасно.

«Отработали очень четко, организованно. Я даже удивился, насколько все было хорошо и быстро сделано. Задымление было сильное, они помогли пройти через этот дым, спуститься по лестницам, потому что были люди, которым двигаться трудно. Молодцы они, конечно», — сказал Никифоров в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Уже через полтора часа после начала пожара, который унес жизни пяти больных в палате, ставшей очагом возгорания, медики проветрили помещения и вернули пациентов в свои палаты.

Читайте также: Беглов назвал причину пожара в больнице и восхитился героизмом медиков

Напомним, пожар в реанимации больницы Св. Георгия начался во вторник около в 6:20 утра. Спустя 10 минут пожарные уже приступили к тушению и за полчаса локализовали огонь на площади 15 кв. метров. Медицинский персонал своими действиями сумел вовремя предотвратить разрастание трагедии, отключив кислород, электричество и выведя пациентов.

Читайте также: Опубликован список погибших при пожаре в больнице Св. Георгия в Петербурге

Всего было перемещено 145 пациентов, включая 15 из отделения реанимации. Погибли пятеро лежачих больных.

Читайте ранее в этом сюжете: Пациентка больницы Св. Георгия в Петербурге рассказала о пожаре