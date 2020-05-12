Тюмень, , 14:51 — REGNUM В Тюменской области за три праздничных дня на дорогах региона были задержаны 94 водителя в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает пресс-служба областного управления ГИБДД.

Одна пьяная автомобилистка устроила ДТП, въехав в грузовой транспорт. Авария произошла 10 мая среди ночи на 14-м километре Велижанского тракта под Тюменью. Автомобиль Mazda 6 под управлением 35-летней тюменки врезался в стоящий грузовик «Газ-Валдай» и в эвакуатор. Она и её 40-летний пассажир получили травмы. Причём показания автоледи на алкотестере составили 1,27 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Кроме того, автомобилистка ранее попадала в поле зрения сотрудников ГИБДД за езду в пьяном виде.

В Госавтоинспекции Тюменской области отметили, что с 9 по 11 мая в регионе произошли 18 аварий, в которых один человек погиб, 27 получили травмы.