Москва, , 14:54 — REGNUM Несколько хакерских атак было совершено на платформу онлайн-шествия «Бессмертный полк» 9 мая. Список ip-адресов, с которых шли атаки, будет передан в Следственный комитет России, заявил 12 мая журналистам руководитель исполкома общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Артём Хуторской.

Злоумышленники атаковали сайт акции в том числе утром 9 мая, направив на него более 90 млн запросов, примерно по 18,5 тыс. в секунду. Из-за этого были израсходованы процессорные мощности виртуального сервера, сайт едва не отключился и оказался некоторое время недоступен для пользователей, уточнила сопредседатель центрального штаба движения Елена Цунаева.

Специалисты смогли не допустить прерывания трансляции. Атаки шли с 646 адресов, более половины из которых зарегистрированы на территории Европы, а менее трети — в Северной Америке. Были атаки из стран Азии и из самой России.

Адреса передадут следственным органам, чтобы они проверили «тех граждан, которые попытались испортить нам праздник», сказал Хуторской.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году акция «Бессмертный полк» впервые прошла в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. Участие в ней приняли около 3 млн человек в России и других странах мира.

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