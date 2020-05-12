Абакан, , 14:37 — REGNUM Количество умерших пациентов с коронавирусом в Хакасии выросло до девяти. Об этом ИА REGNUM сообщили 12 мая в республиканском правительстве.

Уточняется, что мужчина 1950 года рождения скончался в Черногорской межрайонной больнице. У него были сопутствующие заболевания. Пациент был подключен к ИВЛ. Причину смерти и окончательный диагноз установят по результатам патологоанатомический экспертизы.

Всего по состоянию на 12 мая в Хакасии выявлено 503 носителя коронавируса. 89 человек уже выздоровели.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии продлили режим самоизоляции.

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