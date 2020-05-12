Пенза, , 14:42 — REGNUM В Пензенской области за последние две недели произошло два несчастных случая, когда дети в возрасте до двух лет выпали из окна. Об этом сообщает 12 мая пресс-служба детского омбудсмена в регионе.

Так, двухлетний ребенок выпал из окна второго этажа. Его жизнь сейчас вне опасности, он находится на лечении в больнице.

Второй ребенок в возрасте 1,7 лет выпал с балкона пятого этажа, получив тяжелые травмы головы, ушибы и переломы. Мальчик находится в коме на аппарате ИВЛ в реанимации. Его мать из гостей зашла по дороге домой в магазин, а отчим, придя с мальчиком домой, не доглядел за ним, оставил одного на балконе. В отношении беспечных родителей составлены административные протоколы. Семья не отличается примерным поведением, соседи характеризуют их с отрицательной стороны. Беспечные родители часто находятся в состоянии алкогольного опьянения, оставляя ребенка без должного присмотра.

По инициативе уполномоченного по правам ребенка в Пензенской области Елены Столяровой, в следственные органы региона направлено обращение с просьбой расследовать этот случай.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в городе Балаково Саратовской области организована доследственная проверка по факту смерти годовалого ребенка от полученных травм в результате падения с высоты.

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