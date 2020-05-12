Чебоксары, , 14:36 — REGNUM В Чебоксарах у 33-летнего горожанина, подозреваемого в наркоторговле, обнаружена крупная партия наркотиков — более 1 кг. В том числе помог обнаружить наркотики пёс Ганс, сообщили ИА REGNUM в Чувашском ЛО МВД России на транспорте.

Мужчина попал в поле зрения правоохранителей в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. Следствие полагает, что он приобрел более 1 кг наркотиков, которые пытался сбыть по частям через тайники-закладки, но был задержан и доставлен в комнату полиции в здании железнодорожного вокзала в Чебоксарах. При досмотре у него изъято около 161 грамма наркотического вещества.

«Был проведён обыск двух жилищ подозреваемого. В ходе обыска квартиры с участием кинолога со служебно-розыскной собакой по кличке Ганс был обнаружен и изъят пакет с веществом внутри, а в жилище, которое он арендовал, — полимерный пакет, в котором находилась тарелка с кристаллическим веществом», — говорится в сообщении.

Экспертиза показала, что это наркотические вещества общим весом около 890 граммов, что является особо крупным размером. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2020 года в Чувашии утверждено обвинительное заключение и направлено в суд Московской области уголовное дело в отношении 45-летнего жителя Москвы, которому инкриминируют контрабанду наркотиков из Перу. Они были присланы почтой под видом мыла.

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