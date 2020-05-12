Чебоксары, 12 мая 2020, 14:36 — REGNUM В Чебоксарах у 33-летнего горожанина, подозреваемого в наркоторговле, обнаружена крупная партия наркотиков — более 1 кг. В том числе помог обнаружить наркотики пёс Ганс, сообщили ИА REGNUM в Чувашском ЛО МВД России на транспорте.
Мужчина попал в поле зрения правоохранителей в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. Следствие полагает, что он приобрел более 1 кг наркотиков, которые пытался сбыть по частям через тайники-закладки, но был задержан и доставлен в комнату полиции в здании железнодорожного вокзала в Чебоксарах. При досмотре у него изъято около 161 грамма наркотического вещества.
Экспертиза показала, что это наркотические вещества общим весом около 890 граммов, что является особо крупным размером. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2020 года в Чувашии утверждено обвинительное заключение и направлено в суд Московской области уголовное дело в отношении 45-летнего жителя Москвы, которому инкриминируют контрабанду наркотиков из Перу. Они были присланы почтой под видом мыла.
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