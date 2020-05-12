Дакка, , 14:23 — REGNUM В результате пожара в лагере для беженцев-рохинджа в Бангладеш сгорели свыше 670 временных жилищ. Об этом 12 мая сообщает Anadolu Ajansi.

«Мы подтверждаем факт пожара, в настоящее время мы оценивает размер ущерба», — отметил в комментарии агентству местный чиновник.

Инцидент произошел на юге страны, недалеко от рынка Кокс. По предварительным данным, жертв нет.

Сотрудники ООН, специализирующиеся на помощи беженцам, уже мобилизовались на ремонт поврежденных палаток.

Напомним, рохинджа, проживающие в лагерях для мигрантов в Бангладеш, бежали из соседней Мьянмы, где продолжаются противостояния между военными и экстремистскими группировками.