Омск, , 14:09 — REGNUM В Омске произошло опрокидывание катера, пережившего зиму на Иртыше. В результате в реку попали нефтепродукты, сообщает портал «Омск-информ».

В администрации города отметили, что в результате на поверхности образовалось масляное пятно площадью 200 квадратных метров. Как отмечается, вытекли остатки масла. Топлива на судне не было.

На месте работают специалисты аварийной службы. По их словам, угрозы загрязнения нет. При этом устранять последствия, по данным СМИ, должен яхт-клуб «Акватория».

Напомним, ранее в Красноярском крае произошла авария на территории нефтебазы — прорвало трубопровод с дизельным топливом. В результате, как сообщало ИА REGNUM, топливо разлилось на участок близлежащий местности, в том числе попало на ледовую поверхность Ангары.

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