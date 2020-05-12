Кимры, Тверская область, , 13:49 — REGNUM Террористический акт в городе Кимры Тверской области предотвращён сотрудниками ФСБ, об этом сообщило ведомство 12 мая.

«Задержан причастный к подготовке поджогов зданий органов власти, вооруженных нападений на сотрудников правоохранительных органов и государственных служащих гражданин России 2001 года рождения», — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

У задержанного правоохранители изъяли травматический пистолет, переделанный в боевой, три коктейля Молотова, холодное оружие.

В настоящее время подозреваемый арестован. Возбуждено уголовное дело. Подробности не уточняются.