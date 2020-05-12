Идлиб, Сирия, , 13:13 — REGNUM По информации российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, 12 мая 2020 года состоялось очередное, десятое по счёту, совместное российско-турецкое патрулирование участка трассы М4 (Алеппо-Латакия).

Как сообщил телеграм-канал «Рыбарь», колонна смогла доехать от населённого пункта Трумба до окраины города Ариха. У Арихи скопилось несколько десятков протестующих, которые стали закидывать российские автомобили и бронетранспортёры яйцами и камнями.

Турецкие военные использовали светошумовые гранаты, чтобы разогнать демонстрантов. В это время раздался взрыв. Судя по видео, место взрыва в нескольких десятках метров от дороги. После этого взрыва все демонстранты разбежались.

ИА REGNUM обратилось к эксперту Института информационных войн Владимиру Васильеву за комментарием по данной ситуации. Эксперт сказал: «Пока точно нельзя сказать, что это был за взрыв. Некоторые источники сообщили о выстреле из гранатомёта РПГ-7 по российской технике, который не попал в цель. Не исключаю, что граната, пролетев мимо цели, попала в здание на другой стороне улицы».

Владимир Васильев также подчеркнул: «Надо проводить осмотр места взрыва. Думаю, что сразу будет понятно, так как видимая разница между подрывом самодельного взрывного устройства на земле и попаданием гранаты из РПГ в стену дома очевидна. Надеюсь, что российские и турецкие военные провели этот осмотр.

Это, кстати, очень важно, чтобы выявить сценарий и намерения данных действий. Протестующие могли решать задачу по остановке колонны, чтобы превратить российскую технику в неподвижные мишени. Попасть из РПГ в движущуюся цель сложно: граната из РПГ-7 летит с дозвуковой скоростью. После взрыва демонстранты сразу разбежались, что говорит в пользу общего замысла».

Таким образом, длина маршрута десятого совместного патрулирования составила около 15−16 километров. Согласно Московскому соглашению от 5 марта 2020 года, патрулирование должно проходить от населённого пункта Трумба до населённого пункта Айн-эль-Хавр, что составляет чуть более 70 километров. Анкара до сих пор не смогла обеспечить безопасность данного совместного мероприятия.