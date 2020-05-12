Ярославль, 12 мая 2020, 13:07 — REGNUM В Ярославской области самые высокие темпы роста инфицированных коронавирусом в Центральном федеральном округе (кроме Москвы). Об этом сообщает проектный офис Информационного центра по коронавирусу в России.
Вслед за Орловской и Ярославской областями идут Белгородская, Воронежская и Липецкая области, где число выявленных случаев удваивается раз в 7 дней. Раз в 8 дней удвоение происходит в Ивановской, Смоленской и Тверской областях. Медленнее всего коронавирус распространяется по Владимирской области — там удвоение происходит лишь раз в 15 дней.
Впрочем, не исключено, что на эти показатели влияет и охват населения тестированием на новую инфекцию.
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