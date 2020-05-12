Москва, , 13:04 — REGNUM В Москве задержал подозреваемый в совершении сразу нескольких преступлений, сообщили 12 мая в пресс-службе ГСУ СК РФ по Москве.

Преступления были совершены в Москве 11 мая. По данным следствия, в дневное время произошло нападение на водителя на улице Ладожской (находится рядом с улицей Бауманской, Центральный административный округ). Пострадавшему нанесли несколько ударов в область головы, потребовали передать деньги и ключи от машины. Вмешавшегося прохожего ранили ножом в ногу. Преступник скрылся с места происшествия.

В этот же день в другом месте этот же мужчина напал на водителя микроавтобуса Ford Transit, ранив его ножом в плечо. Преступник угнал транспортное средство, а когда был замечен сотрудниками полиции, наехал на одного из них.

Подозреваемого задержали в результате преследования. Возбуждено уголовное дело по нескольким статьям — ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ («Покушение на грабеж с применением насилия»), п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»), ч. 2 ст. 162 УК РФ («Разбой») и ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношения представителя власти»).

Жизни пострадавших ничего не угрожает, им оказана медпомощь, отметили в пресс-службе.