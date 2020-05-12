Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, 12 мая 2020, 13:01 — REGNUM Жительница Ямала скончалась, подавившись шашлыком. Об этом сообщает «Ноябрьск 24».
Трагедия произошла в минувшие праздничные дни. Очевидцы, вызвавшие скорую помощь, сообщают, что пытались сделать массаж сердца 38-летней знакомой. Прибывшие на вызов медики провели сердечно-лёгочную реанимацию, но женщину спасти не удалось.
Напомним, на Ямале действует режим самоизоляции граждан в связи с коронавирусной инфекцией. Жителям региона в праздничные дни рекомендовалось не устраивать застолья.