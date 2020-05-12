Стокгольм, , 13:27 — REGNUM Руководитель новостной службы популярной шведской газеты Aftonbladet Джонатан Джепссон недоволен тем, что член парламента Швеции Ларс Бекман, представитель Умеренной коалиционной партии, обратил внимание общественности на статью в другом шведском печатном издании Fria Tider о нацистском прошлом Aftonbladet. О разворачивающимся скандале на фоне обвинений в связи с нацизмом 11 мая сообщила Fria Tider.

10 мая шведский парламентарий Ларс Бекман опубликовал в Твиттере скриншот из статьи журналистки Fria Tider Фрии Тайдер «Фантастический план по евреям: вот статьи Aftonbladet, посвященные Гитлеру, которые вы никогда не читали».

В обсуждении под постом в соцсети, последовавшем за этой публикацией, руководитель новостной службы Aftonbladet Джонатан Джеппссон в резких тонах отреагировал на скриншот, написав: «Откуда этот монтаж, который вы распространяете?».

В своей статье от 11 мая журналисты Fria Tider написали следующее: «Это общеизвестный факт, что Aftonbladet была прогерманской газетой во время Второй мировой войны, но для газеты этот факт слишком чувствителен. Aftonbladet любит заглушать голоса, которые хотят обсудить историю газеты».