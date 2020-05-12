Ижевск, , 12:56 — REGNUM В Удмуртии утверждено обвинительное заключение в отношении жителя Ярского района по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Об этом сообщили в прокуратуре республики.

Установлено, что 14 апреля мужчина в поселке Яр нарушал общественный порядок, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, тем самым грубо нарушая пункты указа о режиме повышенной готовности.

При встрече с полицейскими от медицинского освидетельствования мужчина отказался и попытался скрыться, ударив полицейского в область груди. Затем, уже в патрульной машине, он нанес удар правоохранителю по голове.

Сейчас материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге в конце апреля сотрудник правоохранительных органов был ранен ножом во время госпитализации гражданина с COVID-19. Старший участковый уполномоченный оказывал содействие коллегам из Роспотребнадзора по обеспечению охраны общественного порядка при принудительном доставлении гражданина 1963 года рождения в медицинское учреждение на машине скорой помощи.