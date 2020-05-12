Ижевск, , 12:38 — REGNUM В Удмуртии собранные доказательства признаны судом достаточными для назначении судебного штрафа 65-летней экс-директору Филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по республике.

Суд и следствие установили, что, занимая указанный пост, женщина фиктивно устроила на работу гражданина. При этом его заработную плату она присваивала себе, а в дальнейшем расходовала, в том числе на личные нужды. Общий ущерб бюджету РФ в результате действий экс-директора составил 850 тыс. рублей.

В ходе расследования осужденная была помещена под домашний арест. С госслужбы она уволена, на её имущество наложен обеспечительный арест. Причинённый государству ущерб она возместила в полном объёме.

«Уголовное дело следователем направлено в суд с ходатайством о назначении экс-чиновнице меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Ходатайство следователя судом удовлетворено, решение суда вступило в законную силу», — заключили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, бывшего начальника управления образования Нефтекамска (Башкирия) обвиняют в растрате и служебном подлоге. По версии следствия, обвиняемая организовала начисление повышенных премий некоторым руководителям образовательных учреждений Нефтекамска, также некоторым работникам городской администрации. После этого, они передавали обвиняемой часть незаконно полученных премий на покупку подарков для коллег, проведение праздников, а также поздравление работников с их днями рождений и на другие нужды. Часть средств чиновница тратила на свои нужды, считают следователи.