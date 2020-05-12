Москва, , 12:44 — REGNUM Расследование уголовного дела о пожаре в частном хосписе в Красногорске, унесшем жизни людей, передано управлению по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области. Об этом сообщает 12 мая пресс-служба подмосковного главка СКР.

Организатору частного хосписа предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что повлекло за собой гибель нескольких человек (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Отмечается, что мужчина полностью признал вину на допросе. Следствие намерено просить суд о заключении обвиняемого под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая в частном хосписе в Красногорске, где проживали люди преклонного возраста, произошёл пожар. На месте погибли девять постояльцев хосписа, ещё два человека позднее скончались в больнице.

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