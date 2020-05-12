Нью-Дели, , 12:26 — REGNUM Индийская обезьяна из города Нью-Дели прославилась как удачливый взломщик, сообщает Times of india.

Если долго мучиться — что нибудь получится, гласит русская народная мудрость. Впрочем, хвостатый взломщик из Нью-Дели не особо и мучился, обезьяна просто раскачивалась на крышке банкомата, получая от этого свое удовольствие. Но в какой-то момент казавшаяся надежной банкоматовская броня не выдержала, и крышка открылась.

Открывшимися финансовыми возможностями ни обезьяна, ни кто-либо другой воспользоваться не успели: полиция обнаружила поломку раньше всех.