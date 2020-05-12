Санкт-Петербург, 12 мая 2020, 12:27 — REGNUM В Петербурге стали известны имена пяти человек, погибших во время пожара утром 12 мая в Городской больнице Святого Великомученика Георгия. Эту информацию официально обнародовал 12 мая комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга на своем официальном сайте.
При возгорании в больнице погибли четверо мужчин и женщина, которые находились в реанимации этой больницы в связи с заболеванием коронавирусной инфекцией и были подключены к аппаратам ИВЛ:
Борисов Юрий Николаевич —
Рубанов Андрей Анатольевич —
Женихов Анатолий Владимирович —
Баличев Василий Васильевич —
Гвадзабия Зинаида Николаевна —
Для родственников погибших начал работать телефон «горячей линии»:
8 (812) 511-96-00
Как сообщало ИА REGNUM, в больнице Святого Георгия рано утром 12 мая произошло возгорание аппарата ИВЛ. В результате пожара погибли пять человек. С этажа, где произошло возгорание, вывели 150 человек. Пожар был локализован сотрудниками МЧС на площади 10−15 кв. метров. Палата, где случилось возгорание, полностью выгорелп.
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По предварительным данным, причиной ЧП стало короткое замыкание в электрооборудовании. На месте пожара работают следователи, органами СКР возбуждено уголовное дело.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что родственникам погибших при пожаре будет оказана помощь, в том числе материальная.
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