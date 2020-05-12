Санкт-Петербург, , 12:27 — REGNUM В Петербурге стали известны имена пяти человек, погибших во время пожара утром 12 мая в Городской больнице Святого Великомученика Георгия. Эту информацию официально обнародовал 12 мая комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга на своем официальном сайте.

При возгорании в больнице погибли четверо мужчин и женщина, которые находились в реанимации этой больницы в связи с заболеванием коронавирусной инфекцией и были подключены к аппаратам ИВЛ:

Борисов Юрий Николаевич — 30.05.1952 г. р.

Рубанов Андрей Анатольевич — 29.06.1960 г. р.

Женихов Анатолий Владимирович — 21.10.1958 г. р.

Баличев Василий Васильевич — 17.08.1959 г. р.

Гвадзабия Зинаида Николаевна — 27.12.1960 г. р.

Для родственников погибших начал работать телефон «горячей линии»:

8 (812) 511-96-00

Как сообщало ИА REGNUM, в больнице Святого Георгия рано утром 12 мая произошло возгорание аппарата ИВЛ. В результате пожара погибли пять человек. С этажа, где произошло возгорание, вывели 150 человек. Пожар был локализован сотрудниками МЧС на площади 10−15 кв. метров. Палата, где случилось возгорание, полностью выгорелп.

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По предварительным данным, причиной ЧП стало короткое замыкание в электрооборудовании. На месте пожара работают следователи, органами СКР возбуждено уголовное дело.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что родственникам погибших при пожаре будет оказана помощь, в том числе материальная.

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