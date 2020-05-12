Москва, , 12:17 — REGNUM Аппараты искусственной вентиляции легких, которые загорелись 9 мая в больнице в Москве и 12 мая в медицинском учреждении в Санкт-Петербурге, были произведены на одном заводе. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«По имеющимся данным, загоревшийся сегодня аппарат ИВЛ был произведен на Уральском приборостроительном заводе», — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, причиной возгорания в столичной больнице стало короткое замыкание, из-за чего вспыхнул кислород. Причины возгорания аппарата ИВЛ в петербургской больнице сейчас устанавливают.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 мая в московской городской клинической больнице №50 из-за возгорания аппарата ИВЛ погибла пожилая женщина, трое человек пострадали.

В больнице Святого Георгия рано утром 12 мая произошло возгорание аппарата ИВЛ. В результате пожара погибли пять человек. С этажа, где произошло возгорание, вывели 150 человек.

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